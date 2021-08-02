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Зірки збірної України після Євро 2020 "відновилися" у дорогезному готелі (відео)

Автор: Styler

За виступ на чемпіонаті Європи 2020 збірна України заробила понад 16 мільйонів євро, частина з яких, звісно, дісталася гравцям національної команди.

Як зароблені кошти витрачають легендарні гравці і на яких елітних курортах вони відновлюють свої сили разом з родинами та друзями - дізналися журналісти програми "Викриття" на каналі LIVE.

Зокрема у об'єктив камер потрапив один з лідерів збірної України, зірка донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка.

Виявляється, одразу після чемпіонату він з друзями та колегами по збірній відправився до турецького Бодруму.

Там, в одному з найдорожчих готелів, тиждень у якому коштує близько 200 тисяч гривень, Євген відпочивав з дружиною.

Євген Коноплянка з друзями (кадр з відео)

Також там "ніжилася на сонечку" родина одного з героїв Євро 2020 Артема Довбика.

Незабаром до них приєднався "динамівець" Ілля Забарний з дівчиною Ангеліною.

Однак, йдеться у сюжеті, окрім елітного відпочинку зірки українського футболу витрачають кошти і на благодійність. Так, багато хто з них направляє відсоток від зароблених сум на допомогу хворим і потребуючим дітям, а інші прагнуть здійснити мрії маленьких вболівальників.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України. І ми зібрали його яскраві емоції під час ігор національної дружини.

Також читайте про те, як живе уже екс-наставник "жовто-синіх" після Євро 2020.

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ФутболКоноплянка