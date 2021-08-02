Зірки збірної України після Євро 2020 "відновилися" у дорогезному готелі (відео)

Зокрема у об'єктив камер потрапив один з лідерів збірної України, зірка донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка.

Виявляється, одразу після чемпіонату він з друзями та колегами по збірній відправився до турецького Бодруму.

Там, в одному з найдорожчих готелів, тиждень у якому коштує близько 200 тисяч гривень, Євген відпочивав з дружиною.

Євген Коноплянка з друзями (кадр з відео)

Також там "ніжилася на сонечку" родина одного з героїв Євро 2020 Артема Довбика.

Незабаром до них приєднався "динамівець" Ілля Забарний з дівчиною Ангеліною.

Однак, йдеться у сюжеті, окрім елітного відпочинку зірки українського футболу витрачають кошти і на благодійність. Так, багато хто з них направляє відсоток від зароблених сум на допомогу хворим і потребуючим дітям, а інші прагнуть здійснити мрії маленьких вболівальників.