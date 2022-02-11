Звезды "плюсов" помогли маленькой девочке, потерявшей зрение, и растрогали поступком (фото)

Девочка родом из города Звенигородка, и большую часть своей жизни она борется за возможность видеть окружающий мир.

Вику удочерила молодая семья, когда той было всего 8 месяцев. Она росла счастливым и любимым ребенком, но вот беда в первый раз постучалась в дверь - ее папа, который отправился защищать Украину от оккупантов, без вести пропал в зоне проведения АТО на Донбассе.

После этого последовал еще один удар судьбы - девочка в возрасте 1,5 года неожиданно начала терять зрение, и в 2021-м врачи нашли в голове малышки опухоль.

Фото: 6-летняя Вика Турик с бабушкой, любимой игрушкой и волшебной палочкой

Вике сделали 2 операции, но улучшений не было. В результате осложнений у девочки полностью исчезло зрение. По прогнозам врачей, ребенку придется научиться жить с этим…

Однако несмотря ни на что, Вика не потеряла тяги к знаниям, и очень увлекается чтением, любит также считать. Так, в свои годы она легко может сосчитать до 100, а еще придумывает собственные сказки.

Чтобы девочке было проще учиться, семья хотела купить для ребенка планшет, но финансовое состояние не позволяло такое приобретение. Дело в том, что дедушка Вики болеет раком, и все деньги в семье тратятся на лекарства.

И вот, недавно в больнице, где девочка встретила свой 6-й день рождения, ей устроили настоящий сюрприз с долгожданными презентами.

Фото: к девочке с полезными подарками пришли в ее день рождения

Постарались ведущая на "плюсах", куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран, ее коллега и ведущая "Проспорт" Валерия Ковалинская вместе с партнером из благотворительного фонда "Крона" Еленой Мацибох. Девочке привезли в подарок новый планшет, куда загрузили аудиокниги и развивающие игры для детей с проблемами зрения. Также договорились с педагогом, которая будет заниматься с Викой, учить шрифту Брайля.

Девочка освоила гаджет буквально за несколько минут. Когда же ее спросили, о чем теперь будет мечтать дальше, малышка ответила: "Я хочу поскорее вылечиться, вернуться домой, выучиться и родить детей".

Маленькая Вика получила в подарок планшет с развивающими играми, уроки шрифта Брайля, и уже задумалась о новой мечте (фото: пресс-службе "1+1")