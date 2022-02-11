Зірки "плюсів" допомогли маленькій дівчинці, яка втратила зір, і зворушили вчинком (фото)

Дівчинка родом з міста Звенигородка, і більшу частину свого життя вона бореться за можливість бачити навколишній світ.

Віку удочерила молода сім'я, коли тій було всього 8 місяців. Вона росла щасливою та улюбленою дитиною, але от біда вперше постукала у двері - її тато, який вирушив захищати Україну від окупантів, безвісти зник у зоні проведення АТО на Донбасі.

Після цього був ще один удар долі - дівчинка у віці 1,5 року несподівано почала втрачати зір, і в 2021-му лікарі знайшли в голові малечі пухлину.

Фото: 6-річна Віка Турик з бабусею, улюбленою іграшкою і чарівною паличкою

Віці зробили 2 операції, але поліпшень не було. В результаті ускладнень у дівчинки повністю зник зір. За прогнозами лікарів, дитині доведеться навчитися жити з цим…

Однак попри все Віка не втратила тяги до знань, і дуже захоплюється читанням, любить також рахувати. Так, у свої роки вона легко може порахувати до 100, а ще вигадує власні казки.

Щоб дівчинці було простіше вчитися, сім'я хотіла купити для дитини планшет, але фінансовий стан не дозволяло таке придбання. Річ у тому, що дідусь Віки хворіє на рак, і всі гроші в родині витрачаються на ліки.

І ось, нещодавно в лікарні, де дівчинка зустріла свій 6-й день народження, їй влаштували справжній сюрприз з довгоочікуваними презентами.

Фото: до дівчинки з корисними подарунками прийшли в її день народження

Постаралися ведуча на "плюсах", кураторка проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран, її колега і ведуча "Проспорт" Валерія Ковалинська разом з партнером з благодійного фонду "Крона" Оленою Мацибох. Дівчинці привезли в подарунок новий планшет, куди завантажили аудіокниги та розвиваючі ігри для дітей з проблемами зору. Також домовилися з педагогом, яка займатиметься з Вікою, вчитиме шрифту Брайля.

Дівчинка освоїла гаджет буквально за кілька хвилин. Коли ж її запитали, про що тепер буде мріяти далі, малеча відповіла: "Я хочу скоріше вилікуватися, повернутися додому, вивчитися і народити дітей".

Маленька Віка отримала в подарунок планшет з розвиваючими іграми, уроки шрифту Брайля, і вже задумалася про нову мрію (фото: прес-службі "1+1")