ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лидия Таран осуществила мечту больного мальчика и растрогала украинцев: "это впечатляет!"

Новина українською →
Среда 04 августа 2021 21:31
Лидия Таран осуществила мечту больного мальчика и растрогала украинцев: "это впечатляет!" Фото: Лидия Таран (пресс-служба 1+1)
Автор: Владимир Костырин

Популярные телеведущие Лидия Таран и Неля Шовкопляс исполнили мечту маленького мальчика, который хотел слышать и играть музыку. Они устроили благотворительную распродажу, а за часть вырученных средств приобрели и подарили синтезатор маленькому мечтателю Дане Партоле из города Шостка.

Подробнее об этом поступке, который умилил украинцев, читайте в нашем материале ниже.

История человечности

У мальчика двусторонняя тугоухость - он плохо говорит и еле слышит... Он прошел сложный путь - ношение слуховых аппаратов, занятия со специалистами, тяжелая операция. Недавно ему установили аж два кохлеарных импланта, и в его жизни появилась музыка.

Даня мечтал о своем синтезаторе с микрофоном. Благодаря благотворительной распродаже его мечта осуществилась.

"Когда Даня берет в руки микрофон, то представляет себя артистом на сцене и чувствует себя действительно счастливым! Мы знаем, насколько дети сейчас без ума от онлайн-игр и других Интернет-развлечений, а Даня увлекся музыкой, - и это впечатляет! Вместе с нашими телезрителями мы подарили ему мечту - синтезатор с микрофоном. Не детский инструмент, а взрослый. Синтезатор оснащен 54 клавишами и имеет 300 встроенных тембров и богатую библиотеку ритмов! Все, что нужно для творчества", - сказала главная фея проекта "осуществи мечту" Лидия Таран.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лидия Таран призвала неравнодушных помочь осуществить мечту 13-летней девочки из Одессы Саши Брайловской окончательно победить рак. Она 11 лет борется с крайне тяжелым онкологическим заболеванием, и отважный ребенок сейчас может стать первым в Украине, кто победит 5-й рецидив.

Читайте РБК-Украина в Google News
1+1 телеведущие слух
LITE
Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины
Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины