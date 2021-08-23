Звезды, которые исполняли Гимн Украины: самые красивые видео

Много лет государственный гимн исполнял Александр Пономарев, народный артист Украины.

Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева

В 2019 году на "Шествии Достоинства" государственный гимн Украины исполнила Тина Кароль.

Гимн Украины в исполнении Тины Кароль

Еще один украинский музыкант – Дзидзьо (Михаил Хома), представил собственную версию государственного гимна Украины. По словам артиста, перед исполнением он консультировался с Александром Пономаревым, как правильно исполнить гимн перед большой аудиторией.

Гимн Украины в исполнении Дзидзьо

Чувственный вокал и невероятное исполнение государственного гимна показала певица Злата Огневич.

Гимн Украины в исполнении Златы Огневич

Неоднократно исполняла государственный гимн Украины и певица Джамала. Она выступала на церемонии поднятия самого большого государственного флага страны и вспомнила, как много лет назад впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличкой и Поветкиным в Москве.

Гимн Украины в исполнении Джамалы

Еще гимн Украины исполняла жена Виталий Кличко – Наталья. Она дважды исполняла национальный гимн перед боксерскими поединками.

Гимн Украины в исполнении Натальи Кличко

В 2020 году звезды шоу-бизнеса Украины записали ролик с коллективным исполнением государственного гимна Украины.

Гимн Украины в исполнении звезд шоу-бизнеса