Звезды Х-Фактора выпустили уникальный альбом: такого не делал никто в мире!

Mountain Breeze (фото: пресс-служба группы)

Mountain Breeze первыми в мире презентовали Tiktok-альбом. Слушайте, что из этого вышло

Звезды Х-Фактора Mountain Breeze выпустили уникальный альбом. Так, покорившая в прошлом году Южную Корею украинская рок-группа презентовала... первый в мире Tiktok-альбом.

"Идея Tiktok-альбома родилась во время весеннего усиленного карантина. Было достаточно времени, чтобы перезагрузиться и просто погрузиться в творчество. Также, появилось больше времени, чтобы окунуться в мир соцсетей, в частности, посмотреть, что происходит в Tiktok. Я увидел, что, к сожалению, он содержит, кроме музыки и челленджей, очень много бессмысленного контента. После этого и пришла идея создать альбом в формате Tiktok, который покажет большинству пользователей, что контент может быть полезным и нести добро, а также откроет новый формат в мире музыки", - рассказывает фронтмен группы Александр Беляк об идее создания альбома абсолютно нового формата.

Mountain Breeze (фото: пресс-служба группы)

“9 минут” - это полноценный музыкальный альбом, включающий в себя 9 песен и 9 видеоклипов, снятых в вертикальном формате и объединенных одной историей. К слову, он несет в себе не только развлекательную, но и социальную миссию, ведь "клипы" на некоторые треки включают в себя элементы жестового языка.

"Цель нашего нового альбома распространять позитив и вдохновлять на добрые поступки. В Tiktok очень популярно использование жестов, которые зачастую не несут за собой никакого смысла, мы же хотим показать, что жесты можно использовать со смыслом и помочь людям "услышать" музыку!” - говорят музыканты.

Видеоклипы к песням доступны к просмотру во всех социальных сетях группы. А полностью пластинку можно слушать по ссылке.

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