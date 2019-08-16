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Андрей Данилко покорил Южную Корею со своими "детьми"

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 12:18
Андрей Данилко покорил Южную Корею со своими "детьми"
Mountain Breeze и Андрей Данилко (фото: facebook.com/mbreezeofficial)

Группа Mountain Breeze, которую продюсирует Андрей Данилко, выступила в Сеуле

Подопечные Андрея Данилко на шоу Х-Фактор, участники Нацотбора на Евровидение 2018 группа Mountain Breeze вернулась в Украину из промо-тура по Южной Корее. В Сеул украинцы были приглашены выступить главным хэдлайнером на открытии 22-ой всемирной конференции World Remnant Conference 2019.

"Мы были очень рады познакомиться с участниками коллектива Mountain Breeze еще в прошлом году, когда они открывали конференцию в первый раз. За прошедший год, группа стала звучать еще лучше. Наша команда была очень рада пригласить Mountain Breeze выступить вновь. Зал был просто в восторге, что лишний раз подчеркивает то, что музыка не знает границ!" - признался организатор WRC 2019 Йевон Ли.

На конференции более 20 тыс. человек со всего мира очень тепло и радужно встретили появление украинского коллектива на сцене. Таким образом, музыканты Mountain Breeze стали первыми артистами из Украины, представившими свою страну на этом мероприятии в Сеуле.

Mountain Breeze в Сеуле

"Это огромная честь представлять свою страну на мероприятии такого уровня. Южная Корея стала для нас чуть ли не самым ярким воспоминанием этого лета. Очень приятно осознавать, что нашу музыку столь высоко ценят так далеко от дома!" - рассказал фронтмен группы Александр Беляк.

Андрей Данилко покорил Южную Корею со своими &quot;детьми&quot;

Mountain Breeze в Корее

Напомним, что продюсером Mountain Breeze является их земляк, всемирно популярный артист Андрей Данилко. Их сотрудничество началось на шоу Х-Фактор 7. Во время первого прямого эфира Данилко даже сказал, что на выступлениях Mountain Breeze чувствует себя, "как мама на утреннике своих детей".

По окончании проекта Данилко продолжил сотрудничать с музыкантами. Под его руководством полтавский коллектив выпустил один альбом и несколько синглов, ставших популярными не только в Украине, но и за рубежом.

Mountain Breeze на Х-Факторе 7

Сейчас Mountain Breeze усердно готовят к выходу сразу несколько новых релизов. Более того, впервые за всю историю существования группы поклонникам предстоит услышать песню не на английском языке. На каком? Это музыканты держат в тайне.

Андрей Данилко покорил Южную Корею со своими &quot;детьми&quot;

Mountain Breeze и Андрей Данилко (фото: facebook.com/mbreezeofficial)

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко в образе Верки Сердючки удивил поклонников своим новым нарядом.

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