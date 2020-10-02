ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зірки Х-Фактору випустили унікальний альбом: такого не робив ніхто в світі!

П'ятниця 02 жовтня 2020 12:42
Зірки Х-Фактору випустили унікальний альбом: такого не робив ніхто в світі!
Mountain Breeze (фото: прес-служба групи)
Автор: Дмитрий Войналович

Mountain Breeze першими в світі презентували Tiktok-альбом. Слухайте, що з цього вийшло

Зірки Х-Фактору Mountain Breeze випустили унікальну платівку. Так, українська рок-група, яка підкорила у минулому році Південну Корею, презентувала перший у світі Tiktok-альбом.

"Ідея Tiktok-альбому народилася під час весняного посиленого карантину. Було досить часу, щоб перезавантажитися і просто зануритися в творчість. Також, з'явилося більше часу, щоб заглянути в соц. мережі, зокрема, дізнатись, що набирає популярність в Tiktok. Я побачив, що, на жаль, Tiktok містить, крім музики і челенджів, дуже багато безглуздого контенту. Після цього і прийшла ідея створити альбом у форматі Tiktok, який покаже більшості користувачів, що контент може бути корисним і нести добро, а також відкриє новий формат в світі музики", - розповідає фронтмен гурту Олександр Біляк про ідею створення альбому абсолютно нового формату.

Зірки Х-Фактору випустили унікальний альбом: такого не робив ніхто в світі!

Mountain Breeze (фото: прес-служба групи)

“9 минут” - це повноцінний музичний альбом, який включає в себе 9 пісень і 9 відеокліпів, знятих у вертикальному форматі і об'єднаних однією історією. До речі, він несе в собі не тільки розважальну, але й соціальну місію, адже "кліпи" на деякі треки включають в себе елементи жестової мови.

"Мета нашого нового альбому поширювати позитив і надихати на добрі вчинки. У Tiktok дуже популярне використання жестів, які частенько не несуть за собою жодного сенсу, ми ж хочемо показати, що жести можна використовувати зі змістом і допомогти людям "почути" музику!" - кажуть музиканти.

Відеокліпи на пісні доступні до перегляду в усіх соціальних мережах групи. А повністю платівку можна слухати за посиланням.

Mountain Breeze - Первая о любви

Mountain Breeze - Вторая пульс

Раніше ми писали, що українська співачка розповіла зворушливу історію любові.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся