Звезды Голливуда "отправились" воевать за Украину против РФ: яркое видео

Звезды Голливуда "повоевали" на Донбассе (коллаж РБК-Украина)

В сети показали шуточный ролик на основе украинской комедии "Наши котики"

Знаменитые актеры и звезды Голливуда "снялись" в поддержку нового украинского фильма "Наши котики" о российско-украинской войне на Донбассе. В сети опубликовали ролик-промоушен об этой необычной ленте - так, жанр картины про будни бойцов ВСУ в зоне проведения АТО определен как военно-патриотическая комедия.

И вот, в сети создали короткий ролик, в котором такие западные знаменитости, как Морган Фриман, Питер Динклэйдж и Нико Пратт "рассказывают" про борьбу с оккупантами - данные кадры создали с помощью цифровых технологий, добившись поразительного сходства.

Как шутят в интернете, для комедии про гибридную войну такой гибридный актерский состав - очень уместный.

Картина "Наши котики" выходит на экраны 30 января.

Режиссером и сценаристом фильма является Владимир Тихий, а в основу сюжета положены реальные истории, рассказанные украинскими добровольцами и военнослужащими.

"2014 год. На украинскую землю пришел враг, поэтому пора ее защищать. Без опыта, без нормального оружия и продовольственного обеспечения, тысячи добровольцев ушли на фронт. И вот собрались вместе продавец цветов, футбольный тренер, инженер и актер. Однажды, во время боевого дежурства, которое должно было стать едва ли не самым скучным, с собратьями случилась неприятность. Но разве им к такому привыкать?" - говорится в синопсисе.

Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины для фильма "Наши котики"

Сопродюсером "Наши котики" выступает экс-руководительница Минздрава Уляна Супрун. По ее словам, юмор является одним из лучших средств борьбы со стрессом, и медик призвала вместе смеяться опасности в лицо.

"Наши котики - обычные люди, способные к чрезвычайным поступкам, которые решили бороться со злом и смеяться врагу в лицо. Пять лет назад, такие же как и наши герои в фильме, обычные украинские ребята, мужчины и женщины пошли освобождать Украину от российского оккупанта. Пять лет назад они встали на защиту против мощного и коварного врага и изменили ход истории", - так рассказывала Супрун про ленту.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук и Станислав Бжезинский.

Фильм "Наши котики" про АТО на Донбассе - официальный трейлер