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Зірки Голлівуду "вирушили" воювати за Україну проти РФ: яскраве відео

STYLERФільми і серіали    15.01.2020 - 23:29
Зірки Голлівуду "вирушили" воювати за Україну проти РФ: яскраве відео
Зірки Голлівуду "повоювали" на Донбасі (колаж РБК-Україна)

У мережі показали жартівливий ролик на основі української комедії "Наші котики"

Знамениті актори та зірки Голлівуду "знялися" в підтримку нового українського фільму "Наші котики" про російсько-українську війну на Донбасі. В мережі опублікували ролик-промоушен про цієї незвичайної стрічці - так, жанр картини про будні бійців ЗСУ в зоні проведення АТО визначено як військово-патріотична комедія.

І ось, в мережі створили короткий ролик, в якому такі західні знаменитості, як Морган Фріман, Пітер Дінклейдж і Ніко Пратт "розповідають" про боротьбу з окупантами - дані кадри створили за допомогою цифрових технологій, домігшись вражаючої схожості.

Як жартують в інтернеті, для комедії про гібридну війну такий гібридний акторський склад - дуже доречний.

Картина "Наші котики" виходить на екрани 30 січня.

Режисером і сценаристом фільму є Володимир Тихий, а в основу сюжету покладено реальні історії, розказані українськими добровольцями і військовими.

"2014 рік. На українську землю прийшов ворог, тому час її захищати. Без досвіду, без нормального зброї та продовольчого забезпечення, тисячі добровольців пішли на фронт. І ось зібралися разом продавець квітів, футбольний тренер, інженер і актор. Одного разу, під час бойового чергування, яке повинно було стати чи не найнуднішим, із побратимами трапилася неприємність. Але хіба їм до такого звикати?" - йдеться в синопсисі.

Зірки Голлівуду "знялися в ролику на підтримку України для фільму "Наші котики"

Співпродюсером "Наші котики" виступає екс-керівниця МОЗ Уляна Супрун. За її словами, гумор є одним з кращих засобів боротьби зі стресом, і медик закликала разом сміятися небезпеці в обличчя.

"Наші котики - звичайні люди, здатні до надзвичайних вчинків, які вирішили боротися зі злом і сміятися ворогові в обличчя. П'ять років тому, такі ж як і наші герої у фільмі, звичайні українські хлопці, чоловіки і жінки пішли визволяти Україну від російського окупанта. П'ять років тому вони встали на захист проти потужного і підступного ворога і змінили хід історії", - так розповідала Супрун про стрічку.

Головні ролі у фільмі виконали Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як, Віра Климковецька, Ярослав Федорчук та Станіслав Бжезінський.

Фільм "Наші котики" про АТО на Донбасі - офіційний трейлер

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