Звезду советского кино нашли мертвой с травмами на лице

Звезду советского кино Нину Акимову обнаружили мертвой в Москве утром в четверг, 3 декабря. 75-летняя актриса в течение суток не отвечала на телефонные звонки, и к ней поехал сын.

Тогда все стало понятно. Акимова лежала на полу кухни, а на лице у нее были заметны травмы, пишет КП.

Из видимых повреждений: синяк под глазом, а на лбу - ссадина. Пока что непонятно, каким образом получены травмы. Но не исключается, что женщина могла удариться при падении.

Сейчас тело Акимовой доставили на экспертизу. Тогда следствию станут понятны причины смерти.

Нина Акимова (kino-teatr.ru)

Отметим, что в августе 2019-го Акимову уже госпитализировали с побоями из собственной квартиры. Предполагается, что руку на нее мог поднять кто-то из близких, но тогда актриса предъявлять обвинения отказалась.

А совсем недавно - в ноябре - актрису объявили пропавшей без вести. Но тогда она нашлась в квартире у подруги.

Нина Акимова работала в академическом молодежном театре с 1983 года. Кроме того она известна по ролям в фильмах "Дуэль", "Метель", "Сердце мамы" и "Дубравка". Актриса была дочкой известного театрального режиссера Николая Акимова.

Ранее мы писали, что в Москве умер известный актер, прославившийся по фильму "Собачье сердце".

Также сообщалось про смерть актрисы из культового сериала "Улицы разбитых фонарей". Ей было всего 45 лет.