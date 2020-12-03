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Зірку радянського кіно знайшли мертвою з травмами на обличчі

Автор: Світлана Мащенко

Зірку радянського кіно Ніну Акімову виявили мертвою у Москві вранці у четвер, 3 грудня. 75-річна актриса протягом доби не відповідала на телефонні дзвінки, і до неї поїхав син.

Тоді все стало зрозуміло. Акімова лежала на підлозі кухні, а на обличчі в неї були помітні травми, пише КП.

З видимих пошкоджень: синець під оком, а на лобі - садно. Поки що незрозуміло, яким чином отримані травми. Але не виключається, що жінка могла вдаритися при падінні.

Зараз тіло Акімової доправили на експертизу. Тоді слідству стануть зрозумілі причини смерті.

Ніна Акімова (kino-teatr.ru)

Зазначимо, що в серпні 2019-го Акімову вже госпіталізували з побоями з власної квартири. Передбачається, що руку на неї міг підняти хтось з близьких, але тоді актриса відмовилася висувати звинувачення.

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А зовсім недавно - у листопаді - актрису оголосили зниклою без вісти. Але тоді вона знайшлася у квартирі в подруги.

Ніна Акімова працювала в академічному молодіжному театрі з 1983 року. Крім того вона відома за ролями у фільмах "Дуель", "Хуртовина", "Серце мами" і "Дубравка". Актриса була донькою відомого театрального режисера Миколи Акімова.

Раніше ми писали, що у Москві помер відомий актор, який прославився після фільму "Собаче серце".

Також повідомлялося про смерть актриси з культового серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Їй було всього 45 років.

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