Звезду советского кино Куравлева перевели в хоспис: "состояние здоровья гораздо хуже"

Известного советского и российского актера Леонида Куравлева госпитализировали в больницу после Рождества. У актера диагностировали поражение легких и нарушение функций мозга. Теперь его выписали из больницы и перевели в хоспис на реабилитацию под круглосуточное наблюдение.

Как пишет 5-tv.ru , актер покинул больницу еще 21 января, но СМИ сообщили об этом только сейчас.

"Судя по всему, речи о его выздоровлении не идет. Обнаруженную пневмонию удалось вылечить, но оказалось, что состояние здоровья звезды кино гораздо хуже", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что актера осмотрели неврологи, и в результате было принято решение перевести Куравлева в хоспис.

Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярну болезнь в патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Сейчас состояние актера оценивается как средней тяжести. Кроме того, в его палату никого не пускают.

К тому же сообщается, что родственники не намерены забирать актера из хосписа, и свои последние дни он может провести именно там. Однако врачи не оставляют попыток поднять звезду кино на ноги.

Куравлева выписали из больницы и перевели в хоспис (wikipedia.org)