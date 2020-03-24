Звезду Голливуда из Украины госпитализировали из-за коронавируса: подробности

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 97 человек, в мире – более 390 тысяч случаев заражения. При этом болеют все, как обычные люди, так и политики, и звезды кино. Недавно стало известно, что COVID-19 заразилась голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно.

Девушка 21 марта шокировала армию своих поклонников сообщением о положительном результате теста на коронавирус. 22-летняя актриса рассказала, что первые симптомы опасной болезни у нее проявились не сразу, и не одновременно: боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение.

Теперь же Иванна опубликовала в сторис новую фотографию, на которой видно, что она находится в больнице. При этом она успокоила поклонников и написала, что состояние ее здоровья под контролем, поэтому переживать не стоит.

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Она также призвала всех людей придерживаться правил гигиены и мыть руки.

"Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас. Я под контролем, обо мне позаботились", – написала актриса.

Стоит отметить, что Иванна Сахно родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. В возрасте 15 лет она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес.

Успех и признание в Голивуде ей принесла роль в фильме "Тихоокеанский рубеж 2" (2018).

Напомним, что другая голливудская актриса из Украины Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус.