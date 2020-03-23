ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус: провожу время с сыном

STYLERПерсоны    23.03.2020 - 11:19
Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус: провожу время с сыном
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Актриса Ольга Куриленко рассказала, что пережила во время болезни коронавирусом

Ольга Куриленко, голливудская актриса из Украины, вылечилась от коронавируса. "Девушка Бонда" сообщила в своем Instagram о симптомах COVID-19 и о том, как ей удалось победить страшную болезнь.

40-летняя актриса и модель рассказала, что в первую неделю болезни чувствовала себя очень плохо. У нее была очень высокая температура, она почти все время лежала и очень много спала.

"Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - пишет актриса.

На вторую неделю температура больше не повышалась, но появился легкий кашель, усталость осталась.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!" - написала Куриленко.

Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус: провожу время с сыном

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса (скрин: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Напомним, что уроженка Бердянска, прославившаяся благодаря роли в одном из фильмов "бондианы" "Квант милосердия", заболела 17 марта. Она обратилась в больницу Лондона, где сейчас живет, с высокой температурой. После того, как диагноз подтвердился, ее отправили на лечение домой, поскольку больницы переполнены.

Ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине распространился уже в 9 областях, лидером стал Киев с 29 зараженными, 14 из них летели в столицу из Женевы одним рейсом.

Нарушение карантина в Украине: кому и за что грозит тюрьма В Китае спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса в Европе
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь