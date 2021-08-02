Звездный беби-бум: сразу две украинские знаменитости впервые стали мамами (фото)

В украинском шоу-бизнесе в этом году настоящий беби-бум! 2 августа стало известно, что сразу две суперзвезды - певица MamaRika и телеведущая Влада Седан - впервые стали мамами!

Как выглядят счастливые новоиспеченные мамы и как они с мужьями отреагировали на пополнение в семье - смотрите в нашем материале ниже.

MamaRika родила сына!

Вечером 2 августа Анастасия Кочетова (настоящее имя певицы) в своем Instagram опубликовала фото из роддома и написала, что теперь они с мужем, юмористом Сергеем Середой, "официально самые счастливые".

Сам актер в соцсети поблагодарил жену за сына.

Певица MamaRika впервые стала мамой (фото: instagram.com/mamarika_official)

Добавим, что MamaRika рожала в одном из частных роддомов Киева. Причем изначально певица приехала лишь на плановый осмотр, но врачи оставили ее на ночь. А утром начался процесс родов.

MamaRika впервые стала мамой (фото: instagram.com/mamarika_official)

Влада Седан подарила Зинченко дочь!

Влада Щеглова (настоящее имя телезвезды) стала мамой 1 августа, но сообщила о пополнении в семье лишь на второй день. У Влады и Александра родилась дочь.

В своем Instagram жена лидера сборной Украины по футболу показала очень милые фото из роддома.

Влада Седан впервые стала мамой (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Сам игрок "Манчестер Сити" трогательно отреагировал на появление ребенка на свет.

"Родная, спасибо тебе! Вы - моя жизнь!" - написал в Instagram Александр.

Он, к слову, на родах не присутствовал, но держал с любимой видеосвязь уже после появления на свет малютки.

Влада Седан осчастливила Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Отметим, что всего неделю назад известный шоумен и ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом.

А довольно скоро второго ребенка Юрию Горбунову родит мегапопулярная ведущая Катя Осадчая.

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что 2021-й назовут годом беби-бумов среди звезд украинского шоу-биза. И это прекрасно!