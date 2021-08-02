Зірковий бебі-бум: відразу дві українські знаменитості вперше стали мамами (фото)

В українському шоу-бізнесі цього року справжній бебі-бум! 2 серпня стало відомо, що відразу дві суперзірки - співачка MamaRika і телеведуча Влада Седан - вперше стали мамами!

Як виглядають щасливі новоспечені мами і як вони з чоловіками відреагували на поповнення в родині - дивіться в нашому матеріалі нижче.

MamaRika народила сина!

Увечері 2 серпня Анастасія Кочетова (справжнє ім'я співачки) в своєму Instagram опублікувала фото з пологового будинку і написала, що тепер вони з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, "офіційно найщасливіші".

Сам актор у соцмережі подякував дружині за сина.

Співачка MamaRika вперше стала мамою (фото: instagram.com/mamarika_official)

Додамо, що MamaRika народжувала в одному з приватних пологових будинків Києва. Причому спочатку співачка приїхала лише на плановий огляд, але лікарі залишили її на ніч. А вранці почався процес пологів.

MamaRika вперше стала мамою (фото: instagram.com/mamarika_official)

Влада Седан подарувала Зінченку доньку!

Влада Щеглова (справжнє ім'я телезірки) стала мамою 1 серпня, але повідомила про поповнення в родині лише на другий день. У Влади і Олександра народилася донечка.

У своєму Instagram дружина лідера збірної України з футболу показала дуже милі фото з пологового будинку.

Влада Седан вперше стала мамою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Сам гравець "Манчестер Сіті" зворушливо відреагував на появу дитини на світ.

"Рідна, спасибі тобі! Ви - моє життя!" - написав в Instagram Олександр.

Він, до слова, на пологах не був присутній, але тримав з коханою відеозв'язок вже після появи на світ малятка.

Влада Седан ощасливила Зінченка (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Відзначимо, що всього тиждень тому відомий шоумен і ведучий каналу "Україна" Анатолій Анатоліч третій раз став батьком.

А досить скоро другу дитину Юрію Горбунову народить мегапопулярна ведуча Катя Осадча.

Таким чином, можна з упевненістю говорити, що 2021-й назвуть роком бебі-бумів серед зірок українського шоу-бізу. І це прекрасно!