Первый прямой эфир: как прошел 12 эфир Голоса країни

Итоги первого прямого эфира!

Сегодня, 7 апреля, состоялся двенадцатый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 7 апреля, на канале 1+1 состоялся двенадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Это был первый прямой эфир девятого сезона главного вокального шоу страны.

Команда Тины Кароль

Дэвид Аксельрод открывал двенадцатый эфир главного вокального шоу краины. Тина Кароль отметила, что гордится выступлением своего подопечного, который, по ее мнению, проделал колоссальный объем работы!

Ника Тупилко не только отменно исполнила свою композицию, но еще и подогрела публику своим выступлением, ведь вместе с ней выступал на сцене участник группы Green Gray, Дизель!

Выступление Ксении Бахчаловой ее наставница, Тина Кароль, охарактеризовала очень просто - надежда украинской сцены!

Один из самых популярных исполнителей команды Тины, исполнил украинскую народную песню, которая буквально заставила звездных наставников встать со своих кресел!

Итак, по результатам зрительского голосования в полуфинал Голоса страны-9 с большим отрывом прошел Андрей Хайат. Тина Кароль выбрала Дэвида Аксельрода. Ксения Бахчалова и Ника Тупилко покинули проект.

После того, когда стало ясно, кто продолжит борьбу за победу в команде Тины Кароль, на сцену вышел кумир молодежи, Алексеев!

Команда Монатика!

Братья Таранцовы открывали выступления в команде Монатика. Звездный наставник очень проникся выступлением братьев, отметив, что сила братьев Таранцовых в семье.

Далее выступала Алина Пидлужная, которая исполнила действительно культовую композицию Скрябина, "Мовчати". Монатик отметил, что Алине удалось достучаться до его души!

Третьим в команде Монатика на сцену вышел Андрей Карпов. Особенно Андрей понравился Дану Балану, который россыпался исполнителю в комплиментах.

Виктория Олейник вышла на сцену последней в команде Монатика и выступила с песней "california dreamin".

Перед тем, как на сцену вышла следующая команда, зрители увидели выступление группы Mozgi, продюсером которой, напомним, является Потап.

Отметим, что зрители решили, что дальше в проекте пойдет Виктория Олейник! А вот звездный наставник, Монатик, решил, что дальше с ним пойдет Андрей Карпов. Алина Пидлужная и братья Таранцовы, таким образом, покинули проект.

Команда Потапа

Первая конкурсантка - Виктория Ягич. Одна из самых перспективных исполнительниц команды Потапа выполнила песню Maruv. Потап сказал, что его подопечная буквально взорвала зал!

Богдана Ренк исполнила очень популярную композицию "охрана, отмена!", автором которой является Jerry Heil.

Единственный парень в команде Потапа, Арсений Журавель, исполнил песню своего звездного тренера!

Закрывала квартет Потапа, Карина Арсентьева. Сильное выступление, сильный вокал и, как следствие, огромное количесво комплиментов от наставников.

Главным сюрпризом вечера стало выступление Сергея Бабкина, который посвятил свою песню беременной супруге!

Надо сказать, что зрители вновь отдали предпочтение девушке - Виктории Ягич, которая стала первой полуфиналисткой команды Потапа. Далее слово было уже за звездным наставником, который также остановил свой выбор на девушке - Карине Арсентьевой!

Команда Дана Балана

Открывала квартет Катерина Бегу, которой приписывают роман с ее звездным наставником. Неужели Дан может "изменить" Тине Кароль? Песня "Hello" в ее исполнении звучала максимально романтично! К слову, это отметила и сама Тина Кароль.

Вячеслав Кретов из Одессы, который не видит свою жизнь без спорта, выступал вторым. Уверенно, сильно и круто!

Рафи Хейтам из Омана выступал следующим. Молодой исполнитель настолько популярен у себя на родине, что на его социальные сети подписано около 7 миллионов человек.

Оксана Муха выступала последней, но ее невероятный голос буквально ворвался в сердца зрителей шоу, ведь так чувственно передать песню, казалось, практически невозможно.

К слову, именно Оксана стала той исполнительницей, которой отдали свой голос зрители проекта. Дан Балан, в свою очередь, очень долго тянул с выбором, ведь выгнать двоих участников было невероятно сложно. Тем не менее, Дан решил, что дальше пройдет Рафи Хейтам.

В следующее воскресенье состоится следующий прямой эфир, который приблизит зрителей к ответу на вопрос: кто победит в девятом сезоне главного вокального шоу страны?