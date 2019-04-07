Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

Эфир, которого все так ждали! Первый прямой эфир 9 сезона Голос країни!

Сегодня, 7 апреля, состоится двенадцатый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 7 апреля, на телеканале 1+1 состоится 12 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Дождались! Первый прямой эфир девятого сезона главного вокального шоу страны, Голос країни, состоится уже сегодня вечером.

Ведущая шоу, Катерина Осадчая, раскрывает секреты подготовки звездных наставников к первому прямому эфиру главного вокального шоу страны!

Как ведут подготовку сами участники? Как выглядит их закулисное общение и есть ли жесткая конкуренция? Об это в своем Instagram расскажет один из фаворитов шоу, Дэвид Аксельрод!

Напомним, что в предыдущем раунде - "вокальных нокаутах", тренера определились с четверками участников, с которыми они будут "биться" за победу в шоу.

Таким образом, в команде самого очаровательного наставника проекта, Тины Кароль, оказались Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова, Андрей Хайат и Ника Тупилко. Отметим, что многие зрители считают команду Тины сильнейшей в этом этапе, ведь, например, Девид Аксельрод и Андрей Хайат уже могут считаться звездами национального масштаба.

В команде Монатика за победу в шоу будут бороться Андрей Карпов, Влад и Роман Таранцовы, Алина Пидлужная, Виктория Олейник.

Потап уверен в том, что ему удастся победить вместе с Кариной Арсентьевой, Викторией Ягич, Богданой Ренк и Арсением Журавелем.

Дан Балан, в свою очередь, остановил свой выбор на следующих исполнителях: Катерина Бегу, Оксана Муха, Вячеслав Кретов и Рафи Хейтам.

Стоит отметить, что готовит номера участников к прямому эфиру музыкальный продюсер шоу, Руслан Квинта, который назвал этот сезон "самым народным" за всю историю проекта.

Двенадцатый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.