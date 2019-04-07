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Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    07.04.2019 - 12:33
Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн
Эфир, которого все так ждали! Первый прямой эфир 9 сезона Голос країни!

Сегодня, 7 апреля, состоится двенадцатый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 7 апреля, на телеканале 1+1 состоится 12 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

Дождались! Первый прямой эфир девятого сезона главного вокального шоу страны, Голос країни, состоится уже сегодня вечером.

Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

Ведущая шоу, Катерина Осадчая, раскрывает секреты подготовки звездных наставников к первому прямому эфиру главного вокального шоу страны!

Голос країни 2019: 12 выпуск смотреть онлайн

Как ведут подготовку сами участники? Как выглядит их закулисное общение и есть ли жесткая конкуренция? Об это в своем Instagram расскажет один из фаворитов шоу, Дэвид Аксельрод!

Напомним, что в предыдущем раунде - "вокальных нокаутах", тренера определились с четверками участников, с которыми они будут "биться" за победу в шоу.

Таким образом, в команде самого очаровательного наставника проекта, Тины Кароль, оказались Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова, Андрей Хайат и Ника Тупилко. Отметим, что многие зрители считают команду Тины сильнейшей в этом этапе, ведь, например, Девид Аксельрод и Андрей Хайат уже могут считаться звездами национального масштаба.

В команде Монатика за победу в шоу будут бороться Андрей Карпов, Влад и Роман Таранцовы, Алина Пидлужная, Виктория Олейник.

Потап уверен в том, что ему удастся победить вместе с Кариной Арсентьевой, Викторией Ягич, Богданой Ренк и Арсением Журавелем.

Дан Балан, в свою очередь, остановил свой выбор на следующих исполнителях: Катерина Бегу, Оксана Муха, Вячеслав Кретов и Рафи Хейтам.

Стоит отметить, что готовит номера участников к прямому эфиру музыкальный продюсер шоу, Руслан Квинта, который назвал этот сезон "самым народным" за всю историю проекта. 

Двенадцатый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. 

Звездные наставники готовы к прямым эфирам: как прошел 11 эфир Голоса країни Голос країни 2019: 11 выпуск смотреть онлайн
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