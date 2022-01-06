Звездные колядки: подборка лучших рождественских песен от украинских артистов (видео)

Сразу отметим, что целью не является выбор лидера в таком "топе" - тут каждый выбирает по собственному музыкальному вкусу - но, для ориентира, оттолкнемся от даты выхода хита.... и массовости его исполнителей.

К тому же нередко для таких праздничных тематических песен артисты организовывали творческие коллаборации, участвовали в тех или иных совместных записях... Итак, начнем:

Песня "Христос Народився" и клип на нее от сразу шести знаменитых артистов: Александра Пономарева, Оли Поляковой, DZIDZIO, Леси Никитюк, ALEKSEEV, PIVOVAROV. Произведение с такими певцами и певицами, а также с оркестром, детским и эстрадных хором, вышло в сети совсем недавно - как раз в преддверие новогодних и рождественских праздников.

А вот рождественская песня "Добрий вечір тобі, пане господарю" в исполнении Олега Винника, Таюне, и снова Александра Пономарева, который стал автором музыки и в этом и предыдущем треках.

Песня "Щедрик" от Олега Скрипки, лидера легендарной группы "ВВ", и красочный клип, для создания которого ушло 150 кг пластилина и 100 кг соли.

Песня "Щедрик" в исполнении Насти Каменских (NK) из специального альбома с рождественскими и новогодними произведениями.

Песня "Дівка Марусечка" группы "ДахаБраха", в живом исполнении для шоу KEXP.

Произведение "Старий рік минає" от группы DZIDZIO, еще в старом составе.

Песня "Небо і земля нині торжествують" от Тины Кароль - артистка исполнила старинную украинскую колядку в музыкальном фильме "Рождественская история".

Песня "Щедрий" от группы Танок На Майдані Конго (ТНМК), чувственное произведение от звезд украинского хип-хопа с кадрами о народных традициях празднования в клипе.