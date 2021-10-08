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Звезда "Женского квартала" попала в ДТП: "вот тебе и доброе утро"

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Киев, Пятница 08 октября 2021 08:39
Звезда "Женского квартала" попала в ДТП: "вот тебе и доброе утро" Фото: Екатерина Никитина попала в аварию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась неприятной историей - она угодила в аварию. Кто-то въехал в багажник ее автомобиля.

Об этом актриса сообщила в своих Instagram-stories.

Отметим, что все произошло, когда Екатерина была не в машине, а мирно спала дома. Когда она утром вышла к авто - ее ждал неприятный сюрприз.

"Просыпаешься, идешь к машине, а тут тебе "доброе утро". Теперь все утро заполнять бумажки", - написала в соцсети звезда.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; попала в ДТП: &quot;вот тебе и доброе утро&quot;

Однако мужчина, который въехал в ее авто, не скрылся с места происшествия, а наоборот решил оформить ДТП.

"Володя накосячил, все оформил и не слинял. Мир не без добрых людей. Благодарна, что не оставил все так", - отметила водителя Екатерина.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; попала в ДТП: &quot;вот тебе и доброе утро&quot;

Актриса отметила, что расстроена, что оформление бумаг займет столько времени и выплаты от страховой компании тоже, но тем не менее, это всего лишь железо.

Для справки

Екатерина Никитина родом из Кременчуга. Родилась 22 марта 1996 года. До участия в "Женском квартале" ее можно было увидеть в "Лиге смеха".

Как мы ранее писали, звезда сериала "Пес" Михаил Жонин, запомнившийся украинцам по роли колоритного капитана Игоря Гнездилова, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве.

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