ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Звезда сериала "Пес" попал в ДТП в Киеве: первые подробности

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 октября 2021 12:09
Звезда сериала "Пес" попал в ДТП в Киеве: первые подробности Фото: Михаил Жонин (instagram.com/mikhailzhonin)
Автор: Светлана Мащенко

Звезда сериала "Пес" Михаил Жонин, запомнившийся украинцам по роли колоритного капитана Игоря Гнездилова, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве.

Об этом сообщается в Facebook ГО Автопатруль Майдан.

"Звездное ДТП сегодня случилось на Никольско-Слободской", - говорится в сообщении.

Как объяснили в "Автопатруле", водитель авто Volkswagen не справился с управлением и задел две припаркованных машины - Subaru и Mercedes.

Михаил Жонин был одним из пассажиров того самого авто, которое и стало виновником аварии.

"На месте работала патрульная полиция Днепровского района. Спасибо актеру за позитив и за веселое оформление ДТП", - подписано видео.

В комментариях украинцы возмутились такой оптимистичной подачей аварии.

"Спасибо актеру, что все живы! А полиция если хочет позитива - пусть смотрят его по телевизору или ходят на спектакли с его участием, а не развлекают другу друга в момент оформления ДТП", - пишет один из юзеров.

"Кому Ви дякуєте? Нетверезій людині яка влупила 2 авто? Ганьба водію, та Вам за Ваші дякую", - возмущен еще один пользователь.

Ранее м писали, то в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
LITE
Праздник 3 октября: что строго запрещено делать в этот особенный день
Праздник 3 октября: что строго запрещено делать в этот особенный день