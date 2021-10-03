Звезда сериала "Пес" попал в ДТП в Киеве: первые подробности

Звезда сериала "Пес" Михаил Жонин, запомнившийся украинцам по роли колоритного капитана Игоря Гнездилова, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве.

Об этом сообщается в Facebook ГО Автопатруль Майдан.

"Звездное ДТП сегодня случилось на Никольско-Слободской", - говорится в сообщении.

Как объяснили в "Автопатруле", водитель авто Volkswagen не справился с управлением и задел две припаркованных машины - Subaru и Mercedes.

Михаил Жонин был одним из пассажиров того самого авто, которое и стало виновником аварии.

"На месте работала патрульная полиция Днепровского района. Спасибо актеру за позитив и за веселое оформление ДТП", - подписано видео.

В комментариях украинцы возмутились такой оптимистичной подачей аварии.

"Спасибо актеру, что все живы! А полиция если хочет позитива - пусть смотрят его по телевизору или ходят на спектакли с его участием, а не развлекают другу друга в момент оформления ДТП", - пишет один из юзеров.

"Кому Ви дякуєте? Нетверезій людині яка влупила 2 авто? Ганьба водію, та Вам за Ваші дякую", - возмущен еще один пользователь.