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Зірка "Жіночого кварталу" потрапила в ДТП: "ось тобі і добрий ранок"

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:39
Зірка "Жіночого кварталу" потрапила в ДТП: "ось тобі і добрий ранок" Фото: Катерина Нікітіна потрапила в аварію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася неприємною історією - вона потрапила в аварію. Хтось в'їхав у багажник її автомобіля.

Про це актриса повідомила в своїх Instagram-stories.

Відзначимо, що все сталося, коли Катерина була не в машині, а мирно спала вдома. Коли вона вранці вийшла до авто - її чекав неприємний сюрприз.

"Прокидаєшся, йдеш до машини, а тут тобі "доброго ранку". Тепер весь ранок заповнювати папірці", - написала в соцмережі зірка.

Зірка &quot;Жіночого кварталу&quot; потрапила в ДТП: &quot;ось тобі і добрий ранок&quot;

Однак чоловік, який в'їхав в її авто, не зник з місця події, а навпаки вирішив оформити ДТП.

"Володя накосячив, все оформив і не злиняв. Світ не без добрих людей. Вдячна, що не залишив все так", - зазначила водія Катерина.

Зірка &quot;Жіночого кварталу&quot; потрапила в ДТП: &quot;ось тобі і добрий ранок&quot;

Актриса зазначила, що засмучена, що оформлення паперів займе стільки часу і виплати від страхової компанії теж, але тим не менш, це всього лише залізо.

Для довідки

Катерина Нікітіна родом з Кременчука. Народилася 22 березня 1996 року. До участі в "Жіночому кварталі" її можна було побачити у "Лізі сміху".

Як ми раніше писали, зірка серіалу "Пес" Михайло Жонін, що запам'ятався українцям за роллю колоритного капітана Ігоря Гнезділова, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

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