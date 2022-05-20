Звезда X-Фактора оригинально обратился к Путину и "взорвал" сеть (видео)

В одной из своих авторских песен Маркелов спел:

День победы не придет к тебе, х**ло.

Не дождешься! Не поможет и бабло

Потеряешь на войне ты всех солдат

Много танков, самолетов и гранат

Слава Украине! Путину – пи**ец

Наш Зеленский – наш верховный молодец

Слава воинам! Слава нашим козакам

Перемога! Перемога! Перемога!

Смотрите взрывное видео по ссылке ниже. Из-за ограничений 18+ нужно перейти на YouTube-страницу:

Интересно, что Вадим Маркелов в Tik-Tok уже обзавелся более 20 тысячами подписчиков. Под ником muzhichok_s_gitaroj он выкладывает массу смешных песен.

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А на Х-Факторе в 2017 году он поднял зал и приятно шокировал жюри свои исполнением хулиганской песни "За окошком месяц май". Ему сказали четыре "да".