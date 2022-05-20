Зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і "підірвав" мережу (відео)

Зірка X-Фактора Вадим Маркелов оригінально звернувся до Путіна, переспівавши "День победы". 62-річний артист тепер запалює в Tik-Tok висміюючи "орків" і піднімаючи бойовий дух українців.
Дивіться нижче в матеріалі Styler оригінальні відео.
В одній зі своїх авторських пісень Маркелов заспівав:
День победы не придет к тебе, х**ло.
Не дождешься! Не поможет и бабло
Потеряешь на войне ты всех солдат
Много танков, самолетов и гранат
Слава Украине! Путину – пи**ец
Наш Зеленский – наш верховный молодец
Слава воинам! Слава нашим козакам
Перемога! Перемога! Перемога!
Дивіться вибухове відео за посиланням нижче. Через обмеження 18+ потрібно перейти на YouTube-сторінку:
Цікаво, що Вадим Маркелов в Tik-Tok вже обзавівся понад 20 тисячами дописувачів. Під ніком muzhichok_s_gitaroj він викладає масу смішних пісень.
Скріншот
А на Х-Факторі в 2017 році він підняв зал і приємно шокував журі свої виконанням хуліганської пісні "За окошком месяц май". Йому сказали чотири "так".
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Також повідомлялося, що Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії.