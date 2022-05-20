Зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і "підірвав" мережу (відео)

В одній зі своїх авторських пісень Маркелов заспівав:

День победы не придет к тебе, х**ло.

Не дождешься! Не поможет и бабло

Потеряешь на войне ты всех солдат

Много танков, самолетов и гранат

Слава Украине! Путину – пи**ец

Наш Зеленский – наш верховный молодец

Слава воинам! Слава нашим козакам

Перемога! Перемога! Перемога!

Дивіться вибухове відео за посиланням нижче. Через обмеження 18+ потрібно перейти на YouTube-сторінку:

Цікаво, що Вадим Маркелов в Tik-Tok вже обзавівся понад 20 тисячами дописувачів. Під ніком muzhichok_s_gitaroj він викладає масу смішних пісень.

Скріншот

А на Х-Факторі в 2017 році він підняв зал і приємно шокував журі свої виконанням хуліганської пісні "За окошком месяц май". Йому сказали чотири "так".