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Звезда популярного сериала развелась с мужем: прожили в браке 9 лет

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 23:34
Звезда популярного сериала развелась с мужем: прожили в браке 9 лет Фото: Ольга Лукьяненко (instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Роман Мирончук

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Папаньки" Ольга Лукьяненко (Атанасова) развелась с мужем, с которым провела в браке девять лет. У пары есть 8-летняя дочь Адель.

Об этом Лукьяненко рассказала в интервью Алине Доротюк на ее YouTube-канале.

По словам актрисы, они с мужем Сергеем пять месяцев переживали непростой период в отношениях, но все же она приняла окончательное решение разойтись.

Звезда популярного сериала развелась с мужем: прожили в браке 9 лет

Ольга Лукьяненко с бывшим мужем (фото: instagram.com/olya_atanasova_official.group)

Причины развода Ольга не уточнила, но заявила, что дочь осталась жить с ней. При этом бывший муж Сергей помогает воспитывать ребенка.

"Все прекрасно. Он живет недалеко. Отвозит ее в школу. Всячески поддерживает", - сказала актриса.

Звезда популярного сериала развелась с мужем: прожили в браке 9 лет

Ольга Лукьяненко с бывшим мужем (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Отметим, что популярность актрисе принесли такие роли в сериалах как "Папаньки", "Кадетство", "Моя прекрасная семья", "Волчица", "Любовь слепа", и "Ветреная женщина".

Ольга окончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. С 2002 года она стала актрисой Киевского театра "На левом берегу Днепра". В кино начала сниматься с 2004 года.

В 2005 году стала лауреат премии "Киевская пектораль" в категории "Лучший актерский дебют" за роль Джульетты в спектакле "Ромео и Джульетта" (Театр драмы и комедии).

Ольга Лукьяненко рассказала о разводе (видео: YouTube)

Напомним, украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о разводе с мужем Владиславом Кочатковым.

Ранее стало известно, с чем останется жена Билла Гейтса после развода.

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