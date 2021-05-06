Звезда популярного сериала развелась с мужем: прожили в браке 9 лет
Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Папаньки" Ольга Лукьяненко (Атанасова) развелась с мужем, с которым провела в браке девять лет. У пары есть 8-летняя дочь Адель.
Об этом Лукьяненко рассказала в интервью Алине Доротюк на ее YouTube-канале.
По словам актрисы, они с мужем Сергеем пять месяцев переживали непростой период в отношениях, но все же она приняла окончательное решение разойтись.
Ольга Лукьяненко с бывшим мужем (фото: instagram.com/olya_atanasova_official.group)
Причины развода Ольга не уточнила, но заявила, что дочь осталась жить с ней. При этом бывший муж Сергей помогает воспитывать ребенка.
"Все прекрасно. Он живет недалеко. Отвозит ее в школу. Всячески поддерживает", - сказала актриса.
Ольга Лукьяненко с бывшим мужем (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Отметим, что популярность актрисе принесли такие роли в сериалах как "Папаньки", "Кадетство", "Моя прекрасная семья", "Волчица", "Любовь слепа", и "Ветреная женщина".
Ольга окончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. С 2002 года она стала актрисой Киевского театра "На левом берегу Днепра". В кино начала сниматься с 2004 года.
В 2005 году стала лауреат премии "Киевская пектораль" в категории "Лучший актерский дебют" за роль Джульетты в спектакле "Ромео и Джульетта" (Театр драмы и комедии).
Ольга Лукьяненко рассказала о разводе (видео: YouTube)
Напомним, украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о разводе с мужем Владиславом Кочатковым.
Ранее стало известно, с чем останется жена Билла Гейтса после развода.