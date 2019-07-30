Звезда "Квартала 95" выходит замуж за коллегу: фото предложения руки и сердца

Участница студии "Квартала 95", актриса Алина Гордиенко выходит замуж. В Одессе, во время съемок новых выпусков шоу "Лиги смеха", участница команды "Трио разные и Ведущая" получила предложение руки и сердца. При чем, ее парень преподнес ей колечко за кулисами и сделал предложение, как только Алина сошла со сцены после своего выступления.

"Изначально Рома мне соврал и сказал, что его не будет в Одессе на нашем выступлении. Когда я увидела его за кулисами, я уже была очень приятно удивлена. Ну а после того, как Рома достал кольцо и предложил мне выйти за него замуж, я и вовсе растерялась. Девочки из моей команды тоже подумали поначалу, что это розыгрыш, ну а потом мы все дружно расплакались. Сразу после этого побежали к гримерам поправлять макияж, ведь нам еще нужно было выходить во время финала на сцену", - рассказала Алина.

Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца (фото: пресс-служба "Квартал 95")

Как оказалось, пара познакомилась именно благодаря "Лиге смеха". Ее жениха зовут Роман Блажкевич, ему, как и Алине - 26 лет. Раньше он играл за команду "Де Ришелье", а сейчас работает сценаристом, и, что самое интересное, пишет шутки для "Женского Квартала", где играет сама Алина.

"Мы познакомились на первом фестивале "Лиги смеха" в Одессе, но после этого как-то не сильно общались. Когда снова встретились через год, мы уже сблизились и все закрутилось", - призналась Алина.

Одними из первых влюбленную пару поздравили коллеги актрисы по команды "Трио разные и Ведущая" Анастасия Оруджова и Александра Машлятина. Также присоединился к поздравлениям тренер коллектива, с которым они боролись за "Летний кубок", Станислав Боклан. А вот Оля Полякова уже за кулисами после игры не только поздравила молодых, но и пошутила: "А чего тут радоваться? Что тут хорошего?".

Свадьбу пара планирует отпраздновать в Киеве, скорее всего, уже в следующем году.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский вместе с сыном Кириллом и женой побывали в Одессе на "Лиге смеха".