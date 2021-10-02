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Звезда "Крепостной" прокомментировала скандальную драку мужа в Киеве: "был очень уставшим"

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Киев, Суббота 02 октября 2021 19:50
Звезда "Крепостной" прокомментировала скандальную драку мужа в Киеве: "был очень уставшим" Фото: Наталка Денисенко (instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Роман Мирончук

Наталка Денисенко прокомментировала драку мужа в Киеве, когда актер Андрей Фединчик ехал на электросамокате зигзагамии и потом спровоцировал конфликт с местными жителями. Звезда "Крепостной" заявила, что муж переболел коронаиврусом и был очень уставшим.

Об этом актриса рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Просто мой муж очень устал. Этот вирус уничтожил все твои клетки и тут тебе надо идти на работу снова, вставать в шесть утра, шарашить там, текст учить... Андрей вообще склонен к переживаниям. У нас очень много работы и я видела, что с ним что-то происходит. Что ему надо отдых, ему надо переключиться", - отметила Денисенко.

Звезда &quot;Крепостной&quot; прокомментировала скандальную драку мужа в Киеве: &quot;был очень уставшим&quot;

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Она добавила, ее супруг хотел хотел поехать на дачу и побыть на природе, но у него не получилось. Он выпил и вылил всю агрессию на других людей.

По ее словам, Андрею было очень тяжело и стыдно за свой поступок. Он обратился за помощью к психотерапевту. Ему стало легче, когда его поддержали друзья и коллеги.

Напомним, что инцидент произошел летом в Подольском районе. Звезда сериала "Папаньки" ехал на электросамокате по дороге зигзагами, это не порнраивлось водителям и ему сделали замечание. После чего начался конфликт.

Фединчик подбежал к одной машине и начал вытаскивать водителя через окно. Мужчина же в свою очередь же брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

Актер начал кричать и провоцировать драку. Он ударил мужчину, но его быстро успокоили.

После этого Андрей Фединчик извинился за свое поведение и предстал перед камерами в синяках.

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