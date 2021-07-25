В Киеве муж звезды "Крепостной" устроил драку на улице посреди ночи (видео)
Андрей Фединчик попал в скандал в Киеве после того, как ночью устроил драку. Актер, который является мужем звезды "Крепостной" Наталки Денисенко, ехал на электросамокате зигзагами. Это не понравилось водителям, и они начали ему сигналить. Это разозлило украинского актера.
Об этом инциденте сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Фединчик подбежал к одной машине и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель же брызнул ему в лицо газовым баллончиком.
Актер снял футболку, начал кричать и провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.
"Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что супруга актера объяснила его агрессивное поведение. По словам женщины, у мужа сейчас сложный период в жизни. Она также извинилась за его поведение.
Скриншот t.me/KyivOperativ
У себя в Instagram-stories она отметила, что никогда не думала, что такое будет происходить в ее жизни.
Скриншот с Instagram
Пользователи сети возмущены поведением актера и подозревают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Актеры, которых мы заслужили;
- Позор! Смотреть с его участием фильмы не буду, противен, то ли пьян или наркотики!
- И это заслуженный артист Украины! Позорище;
- Ну за рулем под наркотой могут или права, или деньги отобрать. А на самокате самое оно!
- Актер похоже под амфетамином.
Напомним, в Виннице толпа подростков избила скейтера.
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