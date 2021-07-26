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"Извините все!" Муж звезды "Крепостной" прокомментировал драку в Киеве

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 20:52
"Извините все!" Муж звезды "Крепостной" прокомментировал драку в Киеве Андрей Фединчик прокомментировал инцидент с дракой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Фединчик попал в скандал в Киеве после драки. Украинский актер, муж звезды "Крепостной" Наталки Денисенко ехал на самокате зигзагами и вызвал возмущение водителей. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Фединчик бегал от одной машины к другой, снимал с себя одежду и вел себя неадекватно.

Что произошло в тот вечер и почему заслуженный артист Украины так странно себя повел, Фединчик рассказал в комментарии для ТСН.

Драка и конфликт в Подольском районе Киева попало на видео, которое быстро разлетелось по сети. Фединчика заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но артист признался, что всему виной – нервный срыв.

Он извинился за свое поведение и предстал перед камерами в синяках. Фединчик признался, что ему очень стыдно за свой поступок и его неадекватное поведение связано с непростым этапом в жизни и нервным срывом.

"Никто не виноват, кроме меня. Столько строит все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых я не хочу говорить. Извините все!", - сказал Фединчик.

Стоит отметить, что водитель, с которым Андрей Фединчик повздорил, пока заявление в полицию подавать не стал. Он раздумывает на тем, чтобы простить известного артиста.

Андрей Фединчик извинился за ночной инцидент в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице толпа подростков избила скейтера.

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