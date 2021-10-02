Зірка "Кріпосної" прокоментувала скандальну бійку чоловіка в Києві: "був дуже втомленим"

Наталка Денисенко прокоментувала бійку чоловіка в Києві , коли актор Андрій Федінчик їхав на електросамокаті зигзагамії і потім спровокував конфлікт з місцевими жителями. Зірка "Кріпосної" заявила, що чоловік перехворів на коронаіврус і був дуже втомленим.

"Просто мій чоловік дуже втомився. Цей вірус знищив всі твої клітини і тут тобі треба йти на роботу знову, вставати о шостій ранку, шарашить там, текст вчити... Андрій взагалі схильний до переживань. У нас дуже багато роботи і я бачила, що з ним щось відбувається. Що йому треба відпочинок, йому треба переключитися", - зазначила Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Вона додала, її чоловік хотів хотів поїхати на дачу і побути на природі, але у нього не вийшло. Він випив і вилив всю агресію на інших людей.

За її словами, Андрію було дуже важко і соромно за свій вчинок. Він звернувся за допомогою до психотерапевта. Йому стало легше, коли його підтримали друзі та колеги.

Нагадаємо, що інцидент стався влітку в Подільському районі. Зірка серіалу "Папаньки" їхав на електросамокаті по дорозі зигзагами, це не порнраивлось водіям і йому зробили зауваження. Після чого почався конфлікт.

Федінчик підбіг до однієї машини і почав витягувати водія через вікно. Чоловік же в свою чергу ж бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Актор почав кричати і провокувати бійку. Він вдарив чоловіка, але його швидко заспокоїли.