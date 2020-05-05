Звезда Х-Фактора показала нежный и романтический мир в новом видео

Новая песня Shy о том, что мы оставляем заметный отпечаток в любой коммуникации с людьми
Инди-поп певица и звезда талант-шоу Х-Фактор Shy называет себя девушкой-бардом, ведь ее песни звучат от самого сердца. Недавно девушка выпустила новое видео на песню "Твої слова".
По сюжету клип рассказывает историю взаимоотношений, в которой каждый из пары через призму слов транслирует собственную картинку восприятия жизненных ситуаций. В центре внимания - Александа Карягина, она играет сразу две роли. Кстати, это уже четвертая совместная видеоработа Shy с режиссером Юрием Движоном.
"Эта песня о том, что мы оставляем заметный отпечаток в любой коммуникации с людьми. Чьи-либо слова, несмотря на то добрые они или же злые, могут отпечататься в сердце надолго, иногда - даже изменить жизнь. Мы все влияем друг на друга. Об этом стоит помнить. Видео - гармоничное дополнение к песне, оно подчеркивает общий замысел и придает ей символичности за счет образов", - рассказывает Shy.
"Вместе с Сашей мы создаем уникальный, нежный и романтический мир в каждом ее видео. Клип "Твої слова" - еще одна совместная работа в похожей стилистике. Главная задача видео - отойти от традиционных для поп-артистов нагруженных визуальных образов и не отвлекать внимание зрителя от музыки и слов, ведь именно они являются главным акцентом в творчестве Shy", - комментирует работу Движон.
Shy - Твої слова
Текст песни "Твої слова":
Твої слова
Ти сказав, що любов не марнує слів
Даремних слів
Я шукала її серед сірих днів
Холодних злив
Та чому не збагну
Було крізь вітри
Так затишно мені
Коли ти говорив
і
Твої слова немов птахи
Їх ніжно небо обійма
Твої слова такі п'янкі
Бо це твої слова
Всі твої слова
Я збережу
У спогадах і снах
Бо я живу
Лише в твоїх словах
Ти сказав, що любов не вартує сліз
Даремних сліз
Я шукала її, та поміж валіз
Я так і не знайшла -
Заплакала вона
і я
Твої слова немов птахи
Їх ніжно небо обійма
Твої слова такі п’янкі
Бо це твої слова
Всі твої слова
Я збережу
У спогадах і снах
Бо я живу
Лише в твоїх словах.
Ранее мы писали про то, что звезда "Голоса страны" выпустила уникальный клип.