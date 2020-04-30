Все пути ведут домой: звезда "Голоса страны" выпустила уникальный клип

JULINOZA (фото: пресс-служба группы)

JULINOZA, которая в свое время наделала шума в Нацотборе на Евровидение и в шоу "Голос страны", презентовала новый клип

Звезда "Голоса страны" и Нацотбора на Евровидение JULINOZA (она же Юлия Запорожец из Одессы) презентовала со своей группой клип на песню "Моє Місто". Сделала это она в нетипичном для украинских артистов формате VR.

В центре сюжета клипа прогулка по живописным местам Одессы, отраженная в съемке с обзором на 360 градусов. Невероятный эффект полного присутствия! Здесь хочется исследовать каждую привлеченную локацию и рассмотреть все вокруг вместе с героями клипа. Технологии виртуальной реальности способствуют максимальному погружению в атмосферу города.

"У каждого из нас есть особенный город - то, что мы называем домом. Иногда он находится не в физическом пространстве, а в глубине души. Главное - отыскать его, ведь только так можно найти истину и ответы на все вопросы. Для меня таким городом всегда была Одесса, именно поэтому ее знаковые локации нашли отражение в экранизации песни", - говорит Юля.

JULINOZA - Моє Місто (офіційне 360° відео)

Интересно, что в рамках презентации клипа JULINOZA представила зрителям сразу три разных формата - оригинальную версию, VR, а также лирик-видео. Режиссером всех работ стал талантливый Михаил Крикалов.

"Меня, как художника по визуальным эффектам, давно увлекает внедрение технологий виртуальной реальности. Ключевая задача в подобных съемках - создать сюжет, который оправдал бы использование такой технологии и способствовал вовлечению зрителей. Вместе с Юли мы решили устроить виртуальную экскурсию по городу, ведь сейчас - в период карантина прогулки на свежем воздухе мы ценим как никогда прежде", - комментирует он.

JULINOZA - Моє Місто (офіційний кліп)

Напомним, не так давно украинская певица, покорившая Европу, выпустила долгожданную песню.