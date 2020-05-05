Зірка Х-Фактора показала ніжний і романтичний світ у новому відео

Інді-поп співачка і зірка талант-шоу Х-Фактор Shy називає себе дівчиною-бардом, адже її пісні звучать від самого серця. Нещодавно дівчина випустила нове відео на пісню "Твої слова".

За сюжетом кліп розповідає історію взаємин, в якій кожен з пари через призму слів транслює власну картинку сприйняття життєвих ситуацій. У центрі уваги - Олександра Карягіна, вона грає відразу дві ролі. До речі, це вже четверта спільна відеоробота Shy з режисером Юрієм Двіжоном.

"Ця пісня про те, що ми залишаємо помітний відбиток у будь-якій комунікації з людьми. Чиїсь слова, не зважаючи на те добрі вони, або ж злі, можуть викарбуватися в серці надовго, іноді - навіть змінити життя. Ми всі впливаємо одне на одного. Про це варто пам’ятати. Відео - гармонічне доповнення до пісні, воно підкреслює загальний задум і додає їй символічності за рахунок образів", - розповідає Shy.

"Разом із Сашею ми створюємо унікальний, ніжний та романтичний світ у кожному її відео. Кліп “Твої слова” - ще одна спільна робота у схожій стилістиці. Головна задача відео - відійти від традиційних для поп-артистів навантажених візуальних образів і не відволікати увагу глядача від музики та слів, адже саме вони є головним акцентом у творчості Shy", - коментує роботу Двіжон.

Shy - Твої слова

Текст пісні "Твої слова":

Твої слова

Ти сказав, що любов не марнує слів

Даремних слів

Я шукала її серед сірих днів

Холодних злив

Та чому не збагну

Було крізь вітри

Так затишно мені

Коли ти говорив

і

Твої слова немов птахи

Їх ніжно небо обійма

Твої слова такі п'янкі

Бо це твої слова

Всі твої слова

Я збережу

У спогадах і снах

Бо я живу

Лише в твоїх словах

Ти сказав, що любов не вартує сліз

Даремних сліз

Я шукала її, та поміж валіз

Я так і не знайшла -

Заплакала вона

і я

Твої слова немов птахи

Їх ніжно небо обійма

Твої слова такі п’янкі

Бо це твої слова

Всі твої слова

Я збережу

У спогадах і снах

Бо я живу

Лише в твоїх словах.

Раніше ми писали про те, що зірка "Голосу країни" випустила унікальний кліп.