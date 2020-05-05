Звезда Х-Фактора показала нежный и романтический мир в новом видео

Shy выпустила новое видео (фото: пресс-служба певицы)

Новая песня Shy о том, что мы оставляем заметный отпечаток в любой коммуникации с людьми

Инди-поп певица и звезда талант-шоу Х-Фактор Shy называет себя девушкой-бардом, ведь ее песни звучат от самого сердца. Недавно девушка выпустила новое видео на песню "Твої слова".

По сюжету клип рассказывает историю взаимоотношений, в которой каждый из пары через призму слов транслирует собственную картинку восприятия жизненных ситуаций. В центре внимания - Александа Карягина, она играет сразу две роли. Кстати, это уже четвертая совместная видеоработа Shy с режиссером Юрием Движоном.

"Эта песня о том, что мы оставляем заметный отпечаток в любой коммуникации с людьми. Чьи-либо слова, несмотря на то добрые они или же злые, могут отпечататься в сердце надолго, иногда - даже изменить жизнь. Мы все влияем друг на друга. Об этом стоит помнить. Видео - гармоничное дополнение к песне, оно подчеркивает общий замысел и придает ей символичности за счет образов", - рассказывает Shy.

"Вместе с Сашей мы создаем уникальный, нежный и романтический мир в каждом ее видео. Клип "Твої слова" - еще одна совместная работа в похожей стилистике. Главная задача видео - отойти от традиционных для поп-артистов нагруженных визуальных образов и не отвлекать внимание зрителя от музыки и слов, ведь именно они являются главным акцентом в творчестве Shy", - комментирует работу Движон.

Shy - Твої слова

Текст песни "Твої слова":

Твої слова

Ти сказав, що любов не марнує слів

Даремних слів

Я шукала її серед сірих днів

Холодних злив

Та чому не збагну

Було крізь вітри

Так затишно мені

Коли ти говорив

і

Твої слова немов птахи

Їх ніжно небо обійма

Твої слова такі п'янкі

Бо це твої слова

Всі твої слова

Я збережу

У спогадах і снах

Бо я живу

Лише в твоїх словах

Ти сказав, що любов не вартує сліз

Даремних сліз

Я шукала її, та поміж валіз

Я так і не знайшла -

Заплакала вона

і я

Твої слова немов птахи

Їх ніжно небо обійма

Твої слова такі п’янкі

Бо це твої слова

Всі твої слова

Я збережу

У спогадах і снах

Бо я живу

Лише в твоїх словах.

Ранее мы писали про то, что звезда "Голоса страны" выпустила уникальный клип.