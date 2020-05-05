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Зірка Х-Фактора показала ніжний і романтичний світ у новому відео

STYLERЖиття    05.05.2020 - 13:01
Зірка Х-Фактора показала ніжний і романтичний світ у новому відео
Shy випустила нове відео (фото: прес-служба співачки)

Нова пісня Shy про те, що ми залишаємо помітний відбиток в будь-якій комунікації з людьми

Інді-поп співачка і зірка талант-шоу Х-Фактор Shy називає себе дівчиною-бардом, адже її пісні звучать від самого серця. Нещодавно дівчина випустила нове відео на пісню "Твої слова".

За сюжетом кліп розповідає історію взаємин, в якій кожен з пари через призму слів транслює власну картинку сприйняття життєвих ситуацій. У центрі уваги - Олександра Карягіна, вона грає відразу дві ролі. До речі, це вже четверта спільна відеоробота Shy з режисером Юрієм Двіжоном.

"Ця пісня про те, що ми залишаємо помітний відбиток у будь-якій комунікації з людьми. Чиїсь слова, не зважаючи на те добрі вони, або ж злі, можуть викарбуватися в серці надовго, іноді - навіть змінити життя. Ми всі впливаємо одне на одного. Про це варто пам’ятати. Відео - гармонічне доповнення до пісні, воно підкреслює загальний задум і додає їй символічності за рахунок образів", - розповідає Shy.

"Разом із Сашею ми створюємо унікальний, ніжний та романтичний світ у кожному її відео. Кліп “Твої слова” - ще одна спільна робота у схожій стилістиці. Головна задача відео - відійти від традиційних для поп-артистів навантажених візуальних образів і не відволікати увагу глядача від музики та слів, адже саме вони є головним акцентом у творчості Shy", - коментує роботу Двіжон.

Shy - Твої слова

Текст пісні "Твої слова":

Твої слова
Ти сказав, що любов не марнує слів
Даремних слів
Я шукала її серед сірих днів
Холодних злив
Та чому не збагну
Було крізь вітри
Так затишно мені
Коли ти говорив
і

Твої слова немов птахи
Їх ніжно небо обійма
Твої слова такі п'янкі
Бо це твої слова
Всі твої слова
Я збережу
У спогадах і снах
Бо я живу
Лише в твоїх словах

Ти сказав, що любов не вартує сліз
Даремних сліз
Я шукала її, та поміж валіз
Я так і не знайшла -
Заплакала вона
і я

Твої слова немов птахи
Їх ніжно небо обійма
Твої слова такі п’янкі
Бо це твої слова
Всі твої слова
Я збережу
У спогадах і снах
Бо я живу
Лише в твоїх словах.

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