Звезда "Грозового перевала" умерла от COVID-19: работала в клиниках по всему миру

Знаменитая британская актриса Хилари Хит умерла после борьбы с коронавирусной болезнью. Крестник 74-летней звезды "Грозового перевала" и "Великого инквизитора" Алекс Уильямс рассказал, что трагедия произошла на прошлой неделе.

Об этом Алекс сообщил в своем Facebook.

"Она работала в клиниках по всему миру, часто бесплатно, часто с очень обездоленными и несчастными людьми, и она считала это своей самой ценной работой на сегодняшний день. Она была силой природы, и я не могу этого вынести, что ее больше нет с нами", - говорится в чувственном сообщении.

Также он рассказал о своей знаменитой крестной и как она завоевала любовь миллионов киноманов.

"У Хилари было много карьер, начиная с экранной и театральной актрисы в 1960-х и 1970-х, а затем переизобретая себя в качестве продюсера в 1990-х, снимая такие фильмы, как "Не глотать" (Гари Олдман) и "Ужасно большое приключение" (Хью Грант и Алан Рикман)... Хилари была наиболее известна своими актерскими ролями в таких фильмах, как "Великий инквизитор" (1968) и "Грозовой перевал" (1970). В 1988 году она получила награду CableAce за телевизионный фильм "Худшая ведьма" (1986)", - написал Уильямс.

Актриса Хилари Хит также известна под именем Хилари Дуайер. Она известна не только своими киноролями, но и выступила на лондонской сцене.

В 1974 году Хилари вышла замуж за агента по подбору талантов Дункана Хита, с которым у нее было двое детей Лора и Дэниел, и помогла основать компанию "Duncan Heath Associates", которая впоследствии стала группой независимых талантов. Пара развелась в 1989 году.

Последней продюсерской ролью Хилари стал мини-сериал "Трактир "Ямайка" в 2014 году.

Фото: Хилари Хит (Хилари Дуайер)

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