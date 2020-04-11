Зірка "Буремного перевалу" померла від COVID-19: працювала в клініках по всьому світу

Знаменита британська актриса Хіларі Хіт померла після боротьби з коронавірусною хворобою. Хрещений син 74-річної зірки "Буремного перевалу" і "Великого інквізитора" Алекс Вільямс розповів, що трагедія сталася минулого тижня.

Про це Алекс повідомив у своєму Facebook.

"Вона працювала в клініках по всьому світу, часто безкоштовно, часто з дуже знедоленими і нещасними людьми, і вона вважала це своєю найціннішою роботою на сьогоднішній день. Вона була силою природи, і я не можу цього винести, що її більше немає з нами", - йдеться в чуттєвому повідомленні.

Також він розповів про свою знамениту хрещену матір і як вона здобула любов мільйонів кіноманів.

"У Хіларі було багато кар'єр, починаючи з екранної та театральної актриси в 1960-х і 1970-х, а потім відкривши себе в якості продюсера в 1990-х, знімаючи такі фільми, як "Не ковтати" (Гарі Олдман) і "Жахливо велика пригода" (Х'ю Грант і Алан Рікман)... Хіларі була найбільш відома своїми акторськими ролями в таких фільмах, як "Великий інквізитор" (1968) і "Грозовий перевал" (1970). У 1988 році вона отримала нагороду CableAce за телевізійний фільм "Найгірша відьма" (1986)", - написав Вільямс.

Актриса Хіларі Хіт також відома під ім'ям Хіларі Дуайер. Вона відома не тільки своїми кіноролями, але і виступила на лондонській сцені.

У 1974 році Хіларі вийшла заміж за агента з підбору талантів Дункана Хіта, з яким у неї було двоє дітей Лора і Деніел, і допомогла заснувати компанію "Duncan Heath Associates", яка згодом стала групою незалежних талантів. Подружжя розлучилося в 1989 році.

Останньою продюсерською роллю Хіларі став міні-серіал "Трактир "Ямайка" в 2014 році.

Фото: Хіларі Хіт (Хіларі Дуайер)

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