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Звезда "Гарри Поттера" восхитился смелостью украинцев: трогательное видео

Том Фелтон обратился к украинцам (фото: instagram.com/t22felton)
Автор: Марина Настевич

Британский актер Том Фелтон, который прославился ролью Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, обратился к украинцам со словами поддержки и восхищения.

Видео было опубликовано на Instagram-странице фонда по защите животных UAnimals.

Фелтон отметил, что даже в страшные времена украинцы находят в себе силы и смелость спасать также и животных.

"Это специальное послание к храбрым людям Украины, которые не перестают вдохновлять. Даже в самые темные времена для украинцев, их сердца достаточно открыты, чтобы пытаться спасти даже животных", – сказал он.

В ролике Путина сравнивают с главным злодеем и противником Гарри Поттера Волдемортом, а кадры киношной битвы сменяются жуткой реальностью войны в Украине.

Том также благодарит украинцев и призывает поддержать деятельность UAnimals, которые с начала полномасштабного вторжения спасают животных от войны: кормят, лечат и эвакуируют.

"От Тома из Лондона и всей команды Слизерина - ко всем смелым украинцам, которые изо всех сил стараются помочь и делают множество добрых дел в это ужасное время, я посылаю вам всю свою любовь. Держитесь и продолжайте творить добро!" - завершает свое послание актер.

Напомним, ранее Милла Йовович эмоционально поддержала украинцев в трогательном видеообращении.

Мы также писали, что во Львове заметили знаменитого голливудского актера Бена Стиллера. Он спокойно прогуливался в самом центре города и разговаривал с кем-то по телефону. Стиллер, как и Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН.

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Том ФелтонГарри Поттерзвезды шоу-бизнеса