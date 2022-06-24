Зірка "Гаррі Поттера" захопився сміливістю українців: зворушливе відео

Фелтон зазначив, що навіть у страшні часи українці знаходять в собі сили і сміливість рятувати також і тварин.

"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, які не перестають надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин", - сказав він.

У ролику Путіна порівнюють з головним лиходієм і противником Гаррі Поттера Волдемортом, а кадри кіношної битви змінюються моторошною реальністю війни в Україні.

Том також дякує українцям і закликає підтримати діяльність UAnimals, які з початку повномасштабного вторгнення рятують тварин від війни: годують, лікують і евакуюють.

"Від Тома з Лондона і всієї команди Слизерина - до всіх сміливих українців, які з усіх сил намагаються допомогти і роблять безліч добрих справ в цей жахливий час, я посилаю вам всю свою любов. Тримайтеся і продовжуйте творити добро!" - завершує своє послання актор.