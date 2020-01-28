Звезда фильма о Мэри Поппинс пропала в Мексике: актриса записала чувственное видеообращение

Наталья Андрейченко (Фото: teatr.ru)

Наталья Андрейченко обратилась к поклонникам с объяснениями

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко в Мексике перестала выходить на связь в течение двух суток, из-за чего родные и близкие звезды советского мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания" стали сильно переживать и обратились к общественности, рассказав о пропаже 63-летней артистки.

Последней Андрейченко видела подруга, у которой она гостила 25 января в Канкуне. Актриса тогда призналась, что плохо себя чувствует, очень устала и поехала домой. Однако продюсер и PR-директор актрисы Ян Трунцев заявил, что ее место нахождение неизвестно.

27-го вечером после разговора с сыном Андрейченко Дмитрием было принято решение подать заявление в полицию о пропаже человека, хотя Трунцев высказывал уверенность, что произошло какое-то недоразумение.

К счастью, он оказался прав. Ночью 28 января Наталья Эдуардовна записала видеообращение в Instagram и объяснила инцидент, а также горячо поблагодарила всех неравнодушных за то, что переживали и волновались за нее.

"Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...", - рассказала актриса.

Андрейченко отметила, что со своей подругой Марэт отправилась в специальное поселение в джунглях с духовными лидерами из разных стран мира, где хранила молчание.

"В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила свое тело", - объяснила она.⠀

После этого Андрейченко приехала домой, включила телефон... и он чуть ли не взорвался от сообщений по поводу ее "пропажи".

Актриса в своем чувственном сообщении добавила, что хочет в ответ за заботу поклонников выпустить специальные онлайн-курсы - этот проект она готовила на более позднее время, но теперь пообещала запустить их уже на этой неделе.

Наталья Андрейченко в Мексике прокомментировала свою "пропажу"