Звезда мюзикла "Мери Поппинс" исчезла в Мексике: появилась новая информация об актрисе

Наталья Андрейченко (Фото: instagram.com/natalya_andreychenko)

Наталья Андрейченко перестала выходить на связь в субботу, 25 января

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко внезапно исчезла в Мексике. Как сообщалось ранее, советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь со своим продюсером.

После двух суток молчания, продюсеру Андрейченко удалось достучаться до сына артистки Дмитрия Дунаевского, но он ответил, что ничего не знает о ее местонахождении.

"К дому Натальи приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто там. Он живет в Мексике в 80 км от ее особняка. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе и та, на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", - сказано в сообщении.

До 16:00 часов по ее номерам работали автоответчики, но после – номер перестал обслуживаться. Представители артистки опровергают информацию СМИ о том, что Андрейченко злоупотребляла алкоголем или наркотиками.

Также проверили данные о ДТП возле Тулума. Выяснилось, что авария произошла в пятницу вечером, а Андрейченко исчезла в субботу днем. Последней ее видела подруга, у которой она гостила в субботу в Канкуне. Актриса сказала, что плохо себя чувствует и поехала домой, но до своего места проживания она так и не добралась.

"В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов", - рассказал продюсер.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что Андрейченко находится дома и спит, но к сожалению, это также не подтвердилось. Было принято решение подать заявление в полицию о пропаже человека, хотя продюсер артистки Ян Трунцев уверен, что произошло какое-то недоразумение.