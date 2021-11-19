Звезда 90-х Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в Москве: первые подробности

Известно, что возгорание случилось на площади в 10 квадратных метров в квартире на улице Ратная. 56-летняя певица находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Марина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщает Ren.tv, возможной причиной пожара могла стать сигарета, с которой уснула певица.

Во время пожара в квартире также находились родители Хлебниковой и 22-летняя дочь Доминика. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

Как пишет канал Mash, спасателей вызвала дочь певицы.

"Из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину - в сознании, затем Марину. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах. Пожарные сразу стали звать медиков, но помощь пришлось оказывать прямо на улице, так как в машине скорой уже был мужчина", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2019-м певица рассказала про серьезную болезнь, но не уточнила характер заболевания.

Для справки:

Марина Хлебникова прославилась в 1997-м после выхода хита "Чашка кофею". В 1998-м она выпустила еще одну композицию, ставшую популярной - "Дожди". А в 2001-м напомнила о себе новым хитом - "Солнышко мое, вставай!"

Хлебникова - заслуженная артистка РФ, лауреат премии "Золотой граммофон".