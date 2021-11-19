Зірка 90-х Марина Хлєбнікова сильно постраждала при пожежі в Москві: перші подробиці

Відомо, що загоряння сталося на площі в 10 квадратних метрів в квартирі на вулиці Ратна. 56-річна співачка перебуває в НДІ імені Скліфосовського у важкому стані.

Марина підключена до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Як повідомляє Ren.tv, можливою причиною пожежі могла стати сигарета, з якою заснула співачка.

Під час пожежі в квартирі також перебували батьки Хлєбнікової і 22-річна дочка Домініка. Наразі займання вже ліквідовано.

Як пише канал Mash, рятувальників викликала донька співачки.

"З під'їзду на ношах спершу винесли чоловіка - у свідомості, потім Марину. Вона була без свідомості, в обгорілому одязі і опіках. Пожежники відразу стали кликати медиків, але допомогу довелося надавати прямо на вулиці, так як в машині швидкої вже був чоловік", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в 2019-му співачка розповіла про серйозну хворобу, але не уточнила характер захворювання.

Для довідки:

Марина Хлєбнікова прославилася в 1997-му після виходу хіта "Чашка кофею". У 1998-му вона випустила ще одну композицію, що стала популярною - "Дощі". А в 2001-му нагадала про себе новим хітом - "Сонечко моє, вставай!"

Хлєбнікова - заслужена артистка РФ, лауреат премії "Золотий грамофон".