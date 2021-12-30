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Звезда 90-х Марина Хлебникова после пожара перенесла несколько операций и кожных пластик

Автор: Владимир Костырин

Певица и звезда 90-х Марина Хлебникова, которая сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве (РФ), перенесла несколько операций в больнице и теперь готовится к выписке.

Об этом 30 декабря передает Telegram-канал Baza.

По прогнозам врачей, 56-летняя эстрадная исполнительница, теле- и радиоведущая сможет встретить Новый год дома.

В результате пожара, который произошел 18 ноября, певица была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением продуктами горения, и находилась в НИИ имени Склифосовского в реанимации в тяжелом состоянии. Добавим, что тогда в горящей квартире кроме нее также находились родители артистки и 22-летняя дочь Доминика.

Позже, 7 декабря, состояние Хлебниковой стабилизировалось, после чего ее перевели уже просто в отделение.

Отмечается, что за последние недели медики провели лауреатке премии "Золотой граммофон" несколько операций и кожных пластик.

Марина Хлебникова (фото: t.me/bazabazon)

"Восстановление певицы проходит успешно - по словам врачей, Хлебникова уже ходит по палате и ждет не дождется выписки", - говорится в публикации.

Предположительно, как раз 31 декабря автор хита конца 90-х "Чашка кофею" покинет больницу и будет встречать Новый год в кругу семьи.

Между тем, как пишет издание "СтарХит", представители Хлебниковой в ответ на их запрос заявили, что никакой информации о грядущей выписке пока нет.

Ранее росСМИ писали, что у артистки после пожара диагностировали ожоги 50% тела. Впрочем, недавно Хлебникова выходила на связь с поклонниками и поблагодарила за поддержку, а также развеяла некоторые слухи о своем состоянии, отметив, что с ней "все будет хорошо".

Марина Хлебникова (фото: starhit.ru)

Ранее сообщалось, что "исчезнувшую" актрису и звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную нашли живой и выяснилось, что шумиху поднял ее сын, который отрекся от матери.

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