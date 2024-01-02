Не зверталась до медиків два тижні: у Рівному в дівчини виявили рідкісний перелом (фото)

У Рівному лікарі провели успішну операцію 16-річній дівчині. В неї виявили рідкісний перелом Тілло.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Рівненської обласної дитячої лікарні.
Відомо, що з переломом дівчина ходила два тижні
Пацієнтку госпіталізували в ортопедо-травматологічний центр лікарні з переломом великогомілкової кістки, якому було вже два тижні. За допомогою рентгенографії вдалося визначити, що це був рідкісний перелом Тілло.
За словами медиків, цей вид перелому виникає внаслідок зайвої зовнішньої ротації в гомілковостопному суглобі. Він призводить не тільки до деформації кістки, а й до пошкодження передньо-нижньої великогомілкової зв’язки.
Зазначається, що для лікування перелому Тіллі застосовується методика відкритої репозиції та фіксації титановим гвинтом. Після операції повне відновлення функції гомілковостопного суглоба займає від 6 до 12 місяців.
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