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Не обращалась к медикам две недели: в Ровно у девушки обнаружили редкий перелом (фото)

В Ровно спасли девушку с редким переломом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровно врачи провели успешную операцию 16-летней девушке. У нее обнаружили редкий перелом Тилло.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Ровенской областной детской больницы.

Как возник перелом

Известно, что с переломом девушка ходила две недели

Пациентку госпитализировали в ортопедо-травматологический центр больницы с переломом большеберцовой кости, которому было уже две недели. С помощью рентгенографии удалось определить, что это был редкий перелом Тилло.

По словам медиков, этот вид перелома возникает вследствие излишней наружной ротации в голеностопном суставе. Он приводит не только к деформации кости, но и к повреждению передне-нижней большеберцовой связки.

Сколько потребуется времени на восстановление

Отмечается, что для лечения перелома Тилло используется методика открытой репозиции и фиксации титановым винтом. После операции полное восстановление функции голеностопного сустава занимает от 6 до 12 месяцев.

Перелом Тилло (фото: facebook.com/RivneODL)

Как выглядит нога после операции (фото: facebook.com/RivneODL)

В Киеве провели операцию девушке с редким переломом (фото: facebook.com/RivneODL)

Ранее мы сообщали, что во Львове чудом спасли попавшего в ДТП парня. Пережил четыре остановки сердца и пробыл 38 дней в коме.

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