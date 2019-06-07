Зверское убийство красавицы-украинки в Германии: все подробности

Алла Клишта умерла в возрасте 33 лет. Всемирно известную танцовщицу и участницу шоу "Україна має талант" нашли убитой в Германии.

По данным западных СМИ, Клишта исчезла еще в конце апреля. Все это время полиция города Руст, где последние годы жила и работала женщина, прилагала всех усилий, чтобы разыскать ее. К сожалению, спустя долгих поисков, правоохранители нашли бездыханное тело Аллы. По словам представителей местной полиции, ее сначала убили, а потом бросили в реку. Главный подозреваемый в убийстве - бывший бойфренд Аллы.

Рейди Йоан и Алла Клишта (фото: instagram.com/allaklyshta)

Последний мужчина, с которым Алла встречалась много лет, был танцовщик и ее партнер по имени Рейди Йоан (мы нашли его в Instagram, но аккаунт артиста @argote_reydi закрыт - ред.). Украинка регулярно публиковала фото с ним в своих социальных сетях и приезжала в Киев.

Алла со своим бойфрендом Реем (фото: instagram.com/allaklyshta)

Немецкий певец Крис Колонко, который был близко знаком с Аллой и Рейди, рассказал местным журналистам, что "бывший парень Аллы был очень хорошим, но отношения, казалось, переживали некоторые взлеты и падения".

"Она сказала, что они больше не пара. При этом продолжали работать вместе", - говорит Колонко.

Судя по всему, речь идет именно о Рейди. Последний номер, в котором Алла и Рей принимали участие вместе, был показан в Alexander Kunz Theatre в ноябре 2018 года.

Выступление Аллы с Реем (фото: instagram.com/allaklyshta)

После этого снимков с этим мужчиной украинка не публикувала. Более того, в апреле Алла Клишта вышла на сцену уже с другим партнером.

Последнее выступление Аллы (фото: instagram.com/allaklyshta)

Перед своим последним шоу Алла отдохнула в Таиланде. Ни на одном фото с Пхукета Рея не видно. Скорее всего, пара разошлась окончательно зимой 2018-го. Фото с отдыха Алла сопровождала философскими словами. На снимках она была счастливой.

Алла Клишта на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/allaklyshta)

"Я бы никогда не подумал, что этот парень имеет какое-либо отношение к смерти Аллы", - говорит Крис Колонко.

Виновен ли Рей в убийстве своей экс-возлюбленной - установят правоохранительные органы.

Биография Аллы Клишты

Алла училась в Национальном университете физического воспитания и спорта в Киеве. После учебы эмигрировала в Германию. Там она устроилась на работу и нашла свою любовь - Рея. Интересно, что о решении выехать за границу девушка не рассказывала никому, даже родителям. Причиной для эмиграции, по словам Аллы, послужило сложное материальное положение ее семьи.

Алла Клишта (фото: vk.com/allaklyshta)

"Мои родители вышли на пенсию, поэтому стало очень трудно материально. Я принял решение поехать за границу", - рассказала она в одном из интервью.

В Украине об Алле узнали благодаря шоу "Україна має талант", где она приняла участие в 2011 году, поразив не только судей проекта, но и многих телезрителей. Также она выступала на сцене немецкого и румынского аналогов талант-шоу. В "Україна має талант" девушка попала в 50-ку финалистов. Призовые она планировала потратить на открытие цирковой студии для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями.

Алла Клишта на шоу "Україна має талант"

Алла Клишта - рекордсменка Украины по количеству одновременно раскрученных обручей: она прокрутила 102 хула-хупа, вес которых составил 20 кг.

Кстати, в Украине Алле приписывали роман с одним из лучших танцоров страны Евгением Карякиным. Но после того, как девушка улетела в Германию, их отношения закончились.

В 2014 году активно поддерживала Революцию достоинства.

Алла Клишта (фото: instagram.com/allaklyshta)

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