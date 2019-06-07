Звіряче вбивство красуні-українки в Німеччині: усі подробиці

Алла Клішта померла у віці 33 років. Всесвітньо відому танцівницю і учасницю шоу "Україна має талант" знайшли вбитою в Німеччині.

За даними західних ЗМІ, Клішта зникла ще в кінці квітня. Весь цей час поліція міста Руст, де останні роки жила і працювала жінка, докладала всіх зусиль, щоб розшукати її. На жаль, після довгих пошуків правоохоронці знайшли бездиханне тіло Алли. За словами представників місцевої поліції, її спочатку вбили, а потім кинули у річку. Головний підозрюваний у вбивстві - колишній бойфренд Алли.

Рейді Йоан і Алла Клішта (фото: instagram.com/allaklyshta)

Останній чоловік, з яким Алла зустрічалася багато років, був танцівник і її партнер по імені Рейді Йоан (ми знайшли його в Instagram, але аккаунт артиста @argote_reydi закритий - ред.). Українка регулярно публікувала фото з ним в своїх соціальних мережах і приїжджала в Київ.

Алла зі своїм бойфрендом Реєм (фото: instagram.com/allaklyshta)

Німецький співак Кріс Колонко, який був близько знайомий з Аллою і Рейді, розповів місцевим журналістам, що "колишній хлопець Алли був дуже хорошим, але відносини, здавалося, переживали деякі злети і падіння".

"Вона сказала, що вони більше не пара. При цьому продовжували працювати разом", - говорить Колонко.

Судячи з усього, мова йде саме про Рейді. Останній номер, в якому Алла і Рей брали участь разом, був показаний в Alexander Kunz Theatre в листопаді 2018 року.

Виступ Алли з Реєм (фото: instagram.com/allaklyshta)

Після цього знімків з цим чоловіком українка не публикувала. Більш того, в квітні Алла Клішта вийшла на сцену вже з іншим партнером.

Останній виступ Алли (фото: instagram.com/allaklyshta)

Перед своїм останнім шоу Алла відпочила в Таїланді. Ні на одному фото з Пхукета Рея не видно. Швидше за все, пара розійшлася остаточно взимку 2018-го. Фото з відпочинку Алла супроводжувала філософськими словами. На знімках вона була щасливою.

Алла Клишта на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/allaklyshta)

"Я б ніколи не подумав, що цей хлопець має яке-небудь відношення до смерті Алли", - говорить Кріс Колонко.

Винен Рей у вбивстві своєї колишньої коханої чи ні - встановлять правоохоронні органи.

Біографія Алли Клішти

Алла навчалася в Національному університеті фізичного виховання і спорту в Києві. Після навчання емігрувала в Німеччину. Там вона влаштувалася на роботу і знайшла свою любов - Рея. Цікаво, що про рішення виїхати за кордон дівчина не розповідала нікому, навіть батькам. Причиною для еміграції, за словами Алли, послужило складне матеріальне становище її сім'ї.

Алла Клішта (фото: vk.com/allaklyshta)

"Мої батьки вийшли на пенсію, тому стало дуже важко матеріально. Я прийняла рішення поїхати за кордон", - розповіла вона в одному з інтерв'ю.

В Україні про Аллу дізналися завдяки шоу "Україна має талант", де вона взяла участь у 2011 році, вразивши не тільки суддів проекту, але і багатьох телеглядачів. Також вона виступала на сцені німецького і румунського аналогів талант-шоу. В "Україна має талант" дівчина потрапила в 50-ку фіналістів. Призові вона планувала витратити на відкриття циркової студії для дітей з малозабезпечених сімей та з обмеженими можливостями.

Алла Клішта на шоу "Україна має талант"

Алла Клішта - рекордсменка України за кількістю одночасно розкручених обручів: вона прокрутила 102 хула-хупа, вага яких склала 20 кг.

До речі, в Україні Аллі приписували роман з одним з кращих танцюристів країни Євгеном Карякіним. Але після того, як дівчина полетіла до Німеччини, їх відносини закінчилися.

У 2014 році активно підтримувала Революцію гідності.

Алла Клішта (фото: instagram.com/allaklyshta)

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