"Зварити каву" чи "заварити каву": запам'ятайте, як та коли казати українською правильно

Експерт пояснив, де доречно використовувати слово "варити", а у яких випадках потрібно казати "заварити".

"Варити - це кип'ятити у воді або у якійсь іншій рідини. Варять - борщ, компот, суп. А заварити - це залити що-небудь окропом для утворення настою. Тому заварюють чай, липовий цвіт, ромашку. А ось каву - і "варять", і "заварюють", - пояснив мовознавець.

Він додав, що вибір правильного слова залежить від того, у який саме спосіб ви збираєтеся приготувати цей смачний напій.

"Якщо ви насипали в турку або джезву каву і залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, коли підніметься пінка, то таку каву ви "варите". А якщо залили окропом й трохи дали настоятися напою, то ви його "заварювали", - пояснив різницю Олександр Авраменко.

До речі, якщо ви робите каву в спеціальній кухонній техніці, то можна сказати простіше - "приготувати каву".